Napoli – Aggredisce la madre e la compagna per soldi, in manette 57enne

Nello scorso pomeriggio, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 57enne napoletano, per maltrattamenti in famigli ed estorsione.

Nello specifico, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti per la segnalazione di una lite in famiglia.

I poliziotti, una volta entrati nell’appartamento, sono stati avvicinati da due donne, rispettivamente madre e compagna del 57enne, le quali hanno raccontato che, poco prima, l’uomo, come già accaduto in altre occasioni, aveva chiesto loro dei soldi e, di fronte al loro rifiuto, le aveva aggredite e minacciate dapprima con un coltello e poi con una bottiglia di alcool ed un accendino.

Pertanto, gli operatori hanno raggiunto e bloccato l’indagato, traendolo in arresto.

Napoli, 24 giugno 2025