Napoli – Aggredisce la convivente, in manette 26enne

Ieri pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su segnalazione della sala operativa sono intervenuti in un’attività commerciale di via Giacomo Leopardi per una lite in corso tra due persone.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno bloccato un uomo che aveva aggredito e minacciato una donna. La vittima ha riferito che da tempo subiva comportamenti violenti da parte del convivente poichè si era rifiutata di consegnargli del denaro.

S.D.R., napoletano di 26 anni con precedenti di polizia, è stato arrestato per tentata estorsione, maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.