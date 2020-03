Napoli – Aggredisce la convivente, denunciato 26enne albanese

Ieri sera gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Liguria, durante il servizio di controllo del territorio nel quartiere San Carlo Arena, sono stati avvicinati da una persona che ha riferito di un’aggressione di un uomo nei confronti di una donna in via Miracoli.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno fermato l’aggressore e soccorso la vittima che ha raccontato di essere stata minacciata e malmenata dal convivente.

O.R., 26enne albanese con precedenti di polizia, è stato denunciato per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, lesioni personali, minacce gravi e percosse.