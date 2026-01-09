Napoli – Aggredisce i poliziotti, arrestato 45enne

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 45enne napoletano per minacce, lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale.

In particolare, gli agenti del Commissariato Vomero, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti in via Tito Angelini per la segnalazione di un soggetto in forte stato di agitazione.

I poliziotti, giunti prontamente sul posto, hanno trovato il 45enne che, alla loro vista, ha iniziato ad inveire contro di loro, tentando di colpirli, finché non è stato bloccato con difficoltà.

Una volta accompagnato negli uffici di polizia, il prevenuto ha proseguito nella sua condotta violenta, aggredendo nuovamente gli operatori.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.