Napoli – Aggredisce i poliziotti, arrestato 18enne

Ieri sera gli agenti del Commissariato Montecalvario hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nella zona dei quartieri Spagnoli.

Nel corso dell’attività sono state identificate 40 persone di cui 14 sanzionate poiché non indossavano la mascherina; inoltre, hanno una sanzionato una persona poiché trovata in possesso di circa un grammo di marijuana.

Infine, nel transitare in via Salita Paradiso all’altezza di vico Rosario a Portamedina, i poliziotti hanno notato un uomo che, con atteggiamento circospetto, stava parlando con un’altra persona e, alla loro vista, ha iniziato a inveire contro gli operatori che, avvicinatisi, sono stati aggrediti fino a quando, non senza difficoltà, lo hanno bloccato.

A. R., 18enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.