Napoli – Aggredisce i poliziotti alla Stazione Centrale, arrestato 36enne

Nella mattinata di ieri, la Polizia Ferroviaria ha arrestato, nella stazione di Napoli Centrale, un 36enne nigeriano per violenza, minacce, resistenza e lesioni aggravate a Pubblico Ufficiale.

I poliziotti, a seguito della richiesta di un capotreno, sono intervenuti al binario 10 dello scalo ferroviario, in quanto il cittadino straniero, seppur sprovvisto di recapito di viaggio, voleva salire a bordo di un convoglio diretto a Roma, bloccandone la partenza.

Il 36enne, alla richiesta da parte degli agenti di esibire i documenti, ha cominciato a sferrare calci e pugni. Un poliziotto, data la concitazione dell’azione, è caduto rovinosamente sul calpestio dei binari unitamente all’extracomunitario, che solo grazie all’ausilio degli altri poliziotti, è stato bloccato e condotto negli uffici Polfer. Uno degli operatori, a seguito della colluttazione, ha riportato la frattura del malleolo esterno e della caviglia, lesioni giudicate guaribili in 21 giorni.

Al termine delle formalità di rito lo straniero è stato condotto, su disposizione della Procura di Napoli, presso le camere di sicurezza della locale Questura in attesa di essere giudicato con rito direttissimo. Nella mattinata odierna l’extracomunitario è stato condannato alla pena di 9 mesi di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale della pena, e al pagamento delle spese processuali.