Napoli – Aggredisce i poliziotti al Loreto Mare, denunciato ghanese

Ieri sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale su segnalazione della Sala Operativa sono intervenuti al pronto soccorso dell’ospedale Loreto Mare per una persona molesta.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno individuato l’uomo che, alla loro vista, li ha aggrediti per poi essere bloccato.

David Anama, 50enne del Ghana con precedenti di polizia, è stato denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale e rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale.