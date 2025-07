Napoli – Aggredisce i militari dell’Esercito Italiano, arrestato 47enne polacco

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 47enne polacco, con precedenti di polizia, per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.

In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e del Commissariato Dante, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti in piazza del Gesù per la segnalazione di un’aggressione ai danni dei militari dell’Esercito Italiano impegnati nell’operazione Strade Sicure.

I poliziotti, tempestivamente intervenuti, hanno notato i militari che avevano fermato un soggetto che, poco prima, in evidente stato di alterazione psicofisica, aveva dapprima inveito contro di loro, per poi aggredirli fisicamente.

Per tali motivi, l’indagato è stato bloccato e tratto in arresto dal personale operante.