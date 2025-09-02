Nella notte appena trascorsa, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 44enne napoletano, per minaccia, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.
In particolare, gli agenti del Commissariato di Ponticelli, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza Aprea, hanno controllato un soggetto che, sin da subito, si è mostrato insofferente al controllo.
Durante tali fasi, il predetto ha iniziato a dare in escandescenza, dapprima proferendo frasi minacciose nei confronti dei poliziotti per poi aggredirli fisicamente, finché non è stato bloccato.
Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.
Napoli, 2 settembre 2025
YouTube
RSS