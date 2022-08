Napoli – Aggredisce automobilista al semaforo. Arrestato 20enne

Ieri mattina gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in via Vespucci, all’altezza del semaforo con via Alessandro Volta, per un’aggressione ai danni di un’automobilista.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati dalla vittima, notevolmente scossa, la quale ha indicato loro un uomo che, poco prima, si era avvicinato al finestrino della sua auto mentre era ferma al semaforo e, al suo rifiuto di pagare il lavaggio del vetro non richiesto, aveva infranto il lunotto posteriore del veicolo con un bastone.

Gli operatori hanno raggiunto l’aggressore in evidente stato di agitazione e, non senza difficoltà, lo hanno bloccato.

T.G., 20enne del Gambia irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per tentata estorsione aggravata, danneggiamento e resistenza a Pubblico Ufficiale.