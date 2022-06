Napoli – Agente libero dal servizio arresta uno spacciatore

Stamattina un agente del Commissariato Secondigliano, libero dal servizio, nel percorrere corso Secondigliano ha notato due uomini uno dei quali ha consegnato qualcosa all’altro in cambio di denaro.

Il poliziotto ha raggiunto i due e, grazie al supporto di una volante del Commissariato Secondigliano, ha bloccato l’acquirente trovandolo in possesso di un involucro contenente circa 0,3 grammi di eroina, mentre lo spacciatore è stato trovato in possesso di uno smartphone e 15 euro.

G.P., 53enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per spaccio di sostanza stupefacente, mentre l’acquirente è stato sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.