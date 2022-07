Fonte e foto sscnapoli.it

Napoli – Adana 2-2: finisce in pareggio la prima amichevole a Castel di Sangro

Napoli: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Mario Rui, Anguissa, Demme, Gaetano, Politano, Elmas, Osimhen. All. Spalletti

Napoli secondo tempo: Meret, Di Lorenzo (67′ Zerbin), Ostigard, Juan Jesus, Mario Rui (67′ Olivera), Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski, Lozano, Kvaratskhelia, Ambrosino. All. Spalletti

Adana Demirspor: Ozbir, Svensson (87′ Manev), Samet, Tayyip, Rodriguez (87′ Cokcalis), Ndiaye, Inler (63′ Rakitskyi), Belhanda (46′ Sari), Akintola, Assombalonga (46′ Balotelli), Onyekuru. All. Montella

Arbitro: Camplone di Pescara

Marcatori: 56′ Lozano, 74′ Balotelli rig., 87′ Sari rig., 90′ Cokcalis aut.

Castel di Sangro – Il Napoli pareggia la prima amichevole internazionale al Patini contro l’Adana per 2-2. Il risultato conta relativamente perchè gli azzurri comandano gioco e campo per oltre un’ora e poi subiscono il sorpasso per due rigori ma hanno la forza e l’impeto di pareggiare al 90esimo. Napoli che parte forte, colpisce una traversa con Rrahmani e crea varie palle gol. Nella ripresa il giusto premio per la mole di azioni profusa arriva con la rete di Lozano in spaccata servito da un cross delizioso di Kvaratskhelia. Il georgiano mostra ancora il suo talento anche più tardi quando entra in area tra due difensori e calcia di destro teso, il portiere salva. Per 70 minuti un Napoli davvero autorevole e intenso. Poi al 74′ Meret esce su Balotelli e lo tocca: rigore che segna lo stesso Mario. Poi ancora rigore poco dopo per fallo di Olivera: Sari segna il 2-1. Al 90esimo il giusto pareggio azzurro con destro di Zerbin e palla che prima viene deviata da Zerbin e poi da Cokctalis per il 2-2. Il Napoli dà segnali di progresso fisico e atletico e aspetta adesso il secondo test internazionale contro il Mallorca domenica.

PRIMO TEMPO

4′ – annullato gol ad Osimhen per fuorigioco. Victor aveva infilato un bel pallonetto col portiere in uscita.

10′ – partita molto valida sotto il profilo della intensità. Si lotta palla su palla

15′ – cross di Di Lorenzo, Osimhen tenta la deviazione col tacco, la palla gli resta tra le gambe. Bella azione e intenzione

16′ – clamorosa traversa di Rrahmani su cross di Politano

30′ – cross di Anguissa, Politano taglia all’interno dell’area ma gira alto

37′ – sinistro di Politano, fuori di poco

SECONDO TEMPO

48′ – destro di Di Lorenzo, alza sulla traversa Ozbir

56′ – gol del Napoli. Delizioso cross di Kvaratskhelia e spaccata vincente di Lozano in area: 1-0!

58′ – sinistro potente di Fabian, fuori di poco

61′ – punizione di Balotelli, Meret ci arriva in tuffo

70′ – numero di Kvara tra due difensori, destro secco, ci arriva in tuffo il portiere

73′ – rigore per l’Adana per fallo di Meret in uscita su Balotelli.

74′ – tira Balotelli e segna: 1-1

83′- punizione di Kvara, alta

87′ – altro rigore per l’Adana per fallo di Olivera. Tira Sari e segna: 2-1

90′ – pareggio del Napoli con autorete di Cokcalis su destro di Zerbin e deviazione di Lozano