Napoli/Acerra/Pozzuoli – Controlli della polizia, ecco il bilancio

Controlli ad Acerra.

Nella giornata di venerdì, la Polizia di Stato ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio ad Acerra.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Acerra, con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno identificato 113 persone, di cui 40 con precedenti di polizia, controllato 67 veicoli, di cui uno sottoposto a sequestro amministrativo, e contestata una violazione del Codice della Strada.

Controlli a Porta Capuana.

Ancora un servizio straordinario di controllo del territorio predisposto dalla Questura di Napoli nell’area di Porta Capuana, finalizzato alla prevenzione e repressione di ogni forma di illegalità.

In particolare, nelle giornate di venerdì e ieri, personale della Polizia di Stato, e nello specifico del Commissariato Vicaria-Mercato e dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, ha effettuato controlli nella zona di Porta Capuana.

Nel corso del servizio, gli agenti hanno identificato 165 persone, di cui 42 con precedenti di polizia, e controllato 42 veicoli, di cui due sottoposti a fermo amministrativo; sono state, altresì, contestate 2 violazioni del Codice della Strada.

Controlli a Pozzuoli.

Ancora un servizio straordinario di controllo del territorio predisposto dalla Questura di Napoli finalizzato alla prevenzione e repressione di ogni forma di illegalità.

In particolare, nella serata di venerdì, la Polizia di Stato e nello specifico gli agenti del Commissariato di Pozzuoli, unitamente ai militari della Guardia di Finanza, con il supporto di personale dell’ASL NA2, hanno effettuato un controllo ad alcune attività commerciali nel comune di Pozzuoli.

Nel corso dell’attività, gli operatori hanno effettuato un controllo a diverse attività commerciali e strutture ricettive; ad alcuni dei titolari sono state contestate diverse non conformità significative sotto il profilo igienico-sanitario e della sicurezza alimentare accertando, altresì, diverse violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Infine, gli operatori hanno effettuato un controllo ad una struttura ricettiva, nel corso del quale hanno deferito all’Autorità Giudiziaria, per omessa comunicazione dell’avvenuta ospitalità, il gestore della struttura, che esercitava l’attività in assenza del portale alloggiati Web.