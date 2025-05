Napoli/Acerra – Controlli della Polizia: ecco i risultati

Controlli della Polizia di Stato ad Acerra.

Nella giornata di lunedì, la Polizia di Stato ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio ad Acerra.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Acerra, con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno identificato 86 persone, di cui 35 con precedenti di polizia, e controllato 45 veicoli.

Controlli a piazza Mancini e Porta Nolana.

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha effettuato controlli straordinari a Porta Nolana e zone limitrofe.

In particolare, gli agenti dei Commissariati Vicaria-Mercato e Dante, unitamente ai militari della Guardia di Finanza e dell’Arma dei Carabinieri, e con il supporto di personale della Polizia Metropolitana, della Polizia Locale e dell’ASL Napoli 1 Centro e dell’Ispettorato del Lavoro, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio in Piazza Mancini – Porta Nolana e nelle aree limitrofe.

Nel corso dell’attività sono state identificate 90 persone, di cui 20 con precedenti di polizia.

Ancora, nel corso del medesimo servizio, gli operatori hanno controllato 12 attività commerciali; ad alcuni dei titolari sono state imposte numerose prescrizioni per violazioni di varia natura, elevando 5 sanzioni amministrative per un totale complessivo di 9.000 euro; infine, sono stati sequestrati 8 kg di derrate alimentari per mancata tracciabilità e mancati requisiti igienici.

Infine, gli operatori hanno denunciato in stato di libertà il gestore di un’attività ricettiva per omessa comunicazione degli alloggiati.

Controlli della Polizia di Stato nei quartieri di San Giovanni e Barra.

Nella mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nei quartieri di San Giovanni a Teduccio e Barra.

In particolare, gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno identificato 74 persone, di cui 25 con precedenti di polizia, controllato 42 veicoli, di cui 2 sottoposti a sequestro amministrativo ed uno a fermo amministrativo.

Infine, nel corso del medesimo servizio, gli operatori hanno contestato 5 violazioni del Codice della Strada.

Centro Direzionale: sorpreso a rubare all’interno di un’auto. 47enne arrestato dalla Polizia di Stato.

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 47enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici, per furto aggravato e ricettazione.

In particolare, gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti in via Taddeo Da Sessa per la segnalazione di una persona bloccata da personale della vigilanza del Centro Direzionale.

Gli operatori, giunti sul posto, hanno trovato gli addetti alla Vigilanza che hanno raccontanto di aver sorpreso il prevenuto all’interno dell’auto in sosta e di averlo prontamente bloccato.

Pertanto, i poliziotti hanno controllato il soggetto che è stato trovato in possesso di due cacciaviti, un puntale in acciaio, un kit di gonfiaggio ruote rubato poco prima dal veicolo parcheggiato e, ancora, di un’autoradio di cui in prevenuto non ha saputo fornire giustificazioni in merito al possesso.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.