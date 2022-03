Napoli – A Ponticelli donna denunciata per evasione, ai Camaldoli una denuncia per maltrattamenti

Ponticelli: denunciata una donna per evasione.

Stanotte gli agenti del Commissariato Ponticelli, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in viale Miranda in direzione di via Malibran hanno notato due persone a bordo di un’auto il cui conducente, alla loro vista, ha arrestato la marcia fermandosi tra le auto in sosta.

I poliziotti hanno controllato ed identificato gli occupanti accertando che la passeggera, una 29enne di Pollena Trocchia, si era allontanata dal proprio domicilio dove è sottoposta alla detenzione domiciliare per reati in materia di stupefacenti e, per tale motivo, l’hanno denunciata per evasione.

Camaldoli: minaccia e maltratta la compagna. Denunciato.

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Chiaiano, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Mandracchio a Nazareth per una lite familiare.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da una donna che ha raccontato di aver avuto un diverbio con il compagno il quale l’aveva aggredita minacciandola con un coltello dalla lama lunga circa 15 cm; inoltre, gli operatori hanno effettuato un controllo nell’appartamento dove hanno rinvenuto 5 orologi di un noto marchio, 2 fondi di orologi in acciaio e 14 certificati di garanzia di cui l’uomo non ha saputo giustificare la provenienza.

L’uomo, un 49enne napoletano, è stato denunciato per minacce aggravate, maltrattamenti in famiglia e ricettazione.