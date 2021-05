Napoli – 74 pezzi di hashish in casa, in manette 40enne

Stamattina gli agenti del Commissariato San Carlo Arena, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo in vicolo Maresca presso l’abitazione di un uomo in cui hanno rinvenuto 74 pezzi di hashish del peso di 100 grammi circa.

M.V., 40enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.