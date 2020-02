Napoli- 58 enne arrestata per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti

Lunedì sera gli agenti del Commissariato Poggioreale, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo in via Provinciale Botteghelle di Portici presso un’abitazione dove hanno rivenuto una busta contenente 32 involucri di cocaina per un peso complessivo di circa 16 grammi, la somma di 95 euro e 25 cartucce a salve.

C.R., 58enne napoletana, è stata arrestata per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.