Napoli- 24 enne arrestato in pieno centro per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti

Lunedì pomeriggio gli agenti del Commissariato Decumani, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in largo San Giovanni Maggiore a Pignatelli un gruppo di giovani ragazzi che, alla vista della volante, si sono allontanati frettolosamente da uno straniero che era seduto sul muretto della piazza.

Quest’ultimo, accortosi dei poliziotti, ha occultato una piccola busta ai piedi di una pianta ma è stato bloccato dagli agenti che gli hanno rinvenuto addosso la somma di 10 euro e 2 involucri di marijuana mentre altri 4 involucri erano all’interno della busta, per un peso complessivo di circa 17 grammi.

S.A., 24enne nigeriano, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.