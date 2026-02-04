Napoli – 20mila euro falsi sotto la scatola dello sterzo, 24enne sammarinese arrestato

Qualcosa in quella Porsche Macan targata San Marino ha acceso la curiosità di una pattuglia dei Carabinieri della PMZ Centro.

Non la solita targa polacca e nell’abitacolo due persone circondate da vetri oscurati.

Parcheggiata in piazza Municipio, la supercar tedesca sembra suggerire un controllo.

I militari si avvicinano e chiedono agli occupanti di uscire dal veicolo. Alla guida un 24enne sammarinese, ciclista professionista.

Con lui un 23enne e sui sedili posteriori – notato solo in un secondo momento – un uomo che dorme rannicchiato.

Non sembrano particolarmente agitati, almeno fino al momento in cui uno dei due carabinieri nota sotto alla scatola dello sterzo una piccola fessura e un pezzo di giornale.

Punto inusuale dove piazzare le pagine di un quotidiano.

Con delicatezza smonta la plastica e scopre un pacchetto al cui interno sono avvolti 2mila euro in banconote da 20 euro. Tutte false.

In auto anche un manganello telescopico.

Il 24enne finisce in manette, arrestato per possesso di banconote falsificate. È ora in camera di sicurezza, in attesa di giudizio. Risponderà anche di porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere, insieme al 23enne e allo zio 56enne appena risvegliatosi dal sonno.