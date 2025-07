Napoli – 2 persone arrestate per droga

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto due napoletani di 63 e 46 anni, con precedenti di polizia, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare in via San Cosmo Fuori Porta Nolana, hanno notato due soggetti che, in cambio di una banconota, stavano cedendo qualcosa ad un giovane.

I poliziotti, tempestivamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, hanno bloccato i due prevenuti; il 46enne è stato trovato in possesso di un involucro di marijuana e di 60 euro, mentre il 63enne è stato trovato in possesso di 41 involucri della stessa sostanza per un totale complessivo di circa 90 grammi.

Per tali motivi, gli indagati sono stati tratti in arresto dal personale operante.