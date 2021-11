Napoli- 2 arresti a Casavatore per droga, alto impatto a Forcella, una denuncia all’Arenella

Casavatore: due arrestati per droga.

Ieri mattina gli agenti del Commissariato Secondigliano, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato, nei pressi di uno stabile in piazza Immacolata a Casavatore, un uomo a bordo di un’auto che, dopo essere sceso dal veicolo e aver prelevato una scatola di grosse dimensioni dal bagagliaio, l’ha consegnata ad una donna.

I poliziotti hanno raggiunti e bloccati i due e, una volta entrati nell’edificio, hanno rinvenuto, all’interno della scatola, 10 panetti di hashish del peso di oltre 10 kg.

C.P.O., 51enne napoletano, è stato arrestato per trasporto e consegna di sostanza stupefacente mentre M.P., 60enne di Casavatore con precedenti di polizia, è stata arrestata per detenzione di sostanza stupefacente.

Alto impatto a Forcella

Ieri gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato e della Polizia Locale, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania e del Reparto Mobile, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere Forcella e nelle strade limitrofe.

In vico Scassacocchi gli operatori hanno effettuato un controllo presso un’abitazione dove hanno accertato, con il supporto di personale tecnico dell’ENEL, che un uomo aveva alterato la misurazione dell’energia elettrica attraverso un bypass elettrico; inoltre, grazie a personale della ABC hanno altresì verificato che l’immobile era allacciato abusivamente anche alle rete idrica pubblica.

L’uomo, un georgiano di 41 anni irregolare sul territorio nazionale, è stato denunciato per furto aggravato nonché per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.

I poliziotti, sempre nella stessa strada, hanno accertato che anche un’altra abitazione era allacciata abusivamente alla rete idrica pubblica e che il contatore dell’energia elettrica era stato manomesso. Gli occupanti, identificati per due gambiani di 27 e 29 anni, irregolari sul territorio nazionale, sono stati denunciati per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato ed il 27enne anche per furto aggravato.

Infine, in piazza Calenda gli agenti hanno controllato un uomo trovandolo in possesso di due buste di grosse dimensioni contenenti accessori in pelle, tra cui 33 borse e una cintura, recanti marchi contraffatti di note “griffe”.

Un 37enne senegalese, irregolare sul territorio nazionale, è stato denunciato per detenzione e commercio di prodotti contraffatti e per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.

Arenella: tenta di rubare in un’abitazione. Denunciato.

Ieri sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e del Commissariato Vomero, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Traversa Privata San Severino per la segnalazione di una persona che, armata di un bastone, stava provando ad entrare in un’abitazione.

I poliziotti, una volta sul posto, hanno sorpreso un uomo che aveva già rotto i vetri di una finestra per introdursi all’interno dell’appartamento e lo hanno raggiunto e bloccato.

F.B., 46enne napoletano con precedenti di polizia, è stato denunciato per tentato furto aggravato.