Napoli – 16enne denunciato per lesioni aggravate

Ieri gli agenti del Commissariato San Ferdinando e i militari dell’Arma dei Carabinieri e del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati all’applicazione delle norme anti Covid-19 nella zona dei “baretti”, via Nazario Sauro, lungomare Caracciolo, via Arcoleo e via Partenope, hanno sanzionato 18 persone per inottemperanza alle misure anti Covid-19 poiché si trovavano fuori dalla loro abitazione senza giustificato motivo oltre l’orario consentito. Nel corso dell’attività i poliziotti hanno controllato un bar in vico Belledonne dove hanno sanzionato il titolare per aver consentito degli assembramenti all’esterno dell’esercizio, e un chiosco del Lungomare dove il titolare è stato sanzionato poiché sorpreso a svolgere l’attività d’asporto oltre l’orario consentito; per il locale è stata altresì disposta la chiusura per 5 giorni.

Infine, alle 22.00 circa, i poliziotti, transitando in via Arcoleo, sono stati avvicinati da un giovane ferito al fianco e al braccio il quale ha indicato un ragazzo che si è allontanato velocemente. I poliziotti, dopo aver soccorso il ferito, un 16enne di Miano, l’hanno affidato al 118 e, subito dopo grazie anche ad alcune testimonianze, sono risaliti al presunto autore del gesto: un coetaneo che l’avrebbe colpito dopo una lite per futili motivi.

Gli agenti hanno denunciato il giovane per lesioni aggravate e porto di armi o oggetti atti ad offendere.