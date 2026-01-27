Mostra personale di Marilena Imparato presso il Circolo Internazionale di Castellammare

È in corso un ritorno atteso, che segna una profonda evoluzione stilistica e interiore. Dopo il successo di Anima di Donna, l’artista stabiese Marilena Imparato presenta la sua nuova mostra personale presso il Circolo Internazionale di Castellammare di Stabia (Largo Quartuccio, s.n.c.), visitabile fino al 31 gennaio 2026.

L’esposizione rappresenta la sintesi di un percorso maturato negli anni, un passaggio consapevole da una pittura di contrasti drammatici a una celebrazione luminosa della realtà. Se nelle precedenti produzioni l’indagine si concentrava sulla lotta della luce per emergere dall’oscurità, oggi Marilena Imparato sposta il focus sulle infinite variazioni cromatiche, esplorando la risonanza emotiva del colore.

«Questa mostra è il diario di un percorso in divenire», dichiara l’artista. «Se un tempo cercavo la luce nel buio, oggi la mia ricerca si concentra sulla verità che scaturisce dall’istinto. Non c’è un unico filo conduttore tematico, se non la sensibilità interiore che guida il pennello attraverso ritratti, paesaggi e nature morte».

Le opere esposte testimoniano una notevole versatilità tecnica, spaziando dall’intensità materica dell’olio alla precisione meticolosa delle matite colorate. Il linguaggio resta quello del figurativo classico, ma non mancano incursioni in atmosfere metafisiche che trasportano l’osservatore oltre il dato puramente visivo. I ritratti si confermano l’elemento cardine della produzione di Imparato, intesi come specchi dell’animo umano e strumenti di indagine psicologica.

La mostra invita il pubblico a un esercizio di osservazione lenta, in cui il mondo non è solo rappresentato per come appare, ma filtrato attraverso una sensibilità capace di coglierne le sfumature più intime.

Pasquale D’Orsi

