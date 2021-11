Monterosi Tuscia – Turris: 1-3. Le parole di Caneo: ” Oggi non è stata una gara facile, hanno tirato fuori il carattere e una personalità importante”

Dopo la gara col Monterosi, ecco ai microfoni il tecnico Caneo.

” Oggi non è stata una gara facile, hanno tirato fuori il carattere e una personalità importante. Gli auguro il meglio.”

Sulla crescita sul piano della maturità: “Era quello che volevo, non era facile venire qui e dimostrare la maturità. È un presupposto importante su ciò che vogliamo fare in futuro.”

Sulla formazione: “I cambi li ho fatti anche perché i giocatori meritano di giocare ed anche per fare gruppo.”

Sui 3 attaccanti a segno: “Siamo la squadra che ha fatto più gol nel girone, abbiamo lavorato tantissimo da quest’estate per far coesistere i 3 attaccanti.”

Sul futuro: “Siamo al 75%. Questa deve essere la mentalità giusta per affrontare tutte le partite.”