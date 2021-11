Monterosi Tuscia – Turris: 1-3. I corallini dominano e sbancano Viterbo

Vince ancora la Turris che si conferma miglior attacco del girone. Vittoria quasi mai messa in discussione quella degli uomini di Caneo, che chiudono il primo tempo in vantaggio di un gol per poi chiudere la pratica nella ripresa.

Primo tempo

Al 5′ occasione Monterosi con Di Paolantonio, che di testa anticipa Manzi ma spedisce il pallone di poco fuori.

Al 14′ grandissima occasione per la Turris. Santaniello riceve dagli sviluppi di una punizione, controlla col petto e poi colpisce in rovesciata, il portiere però è attento e manda in angolo.

Al 19′ Turris in vantaggio con Santaniello. L’attaccante corallino raccoglie un lancio di Perina, sbaglia il portiere che valuta male l’uscita e di testa lo supera con un pallonetto ed insacca.

Al 31′ miracolo di Perina su un tiro ravvicinato di Franchini, che a botta sicura calcia ma trova l’estremo difensore Corallino pronto a salvare il risultato.

Al 43′ Di Paolantonio calcia a giro dal limite dell’area, il pallone sfiora il palo.

Al 45′ Rigore Monterosi.

Al 46′ Perina neutralizza il terzo rigore in campionato, questa volta a Polidori, che calcia centrale. Sulla ribattuta Piroli calcia alto.

Secondo tempo

Al 48 Turris vicinissima al raddoppio. Sartore calcia a giro dal limite dell’area, Marcianò però compie un miracolo e tocca quel poco che basta per mandare il pallone sulla traversa.

Al 52′ rigore Turris

Al 53′ raddoppio della Turris. Realizza il rigore Luca Giannone.

Al 66′ Turris vicina al tris con Leonetti che colpisce di testa, Marcianò però risponde presente.

Al 72′ la Turris cala il tris con Leonetti che riceve un cross da Bordo e di testa insacca.

All’82’ accorcia le distanze il Monterosi con Caon.

Al 91′ Monterosi in 10, espulso Mbende.

Ottima prestazione dei Corallini che ora guardano da molto vicino il Bari capolista che dista solo 5 punti.

Il tabellino:

MONTEROSI-TURRIS 1-3

MONTEROSI (3-5-2): Alia; Piroli, Mbende, Tartaglia (28’st Polito); Verde, Franchini, Buono (8’st Caon), Di Paolantonio, Cancellieri; Buglio (38’st Sdaigui), Polidori. All: D’Antoni. A disp: Alia, Borri, Nasini, Tonetto, Rocchi, Follo, Basile.

TURRIS (3-4-3): Perina; Manzi, Lorenzini, Esempio; Finardi, Bordo, Tascone (47’st D’Oriano), Loreto (47’st Varutti); Giannone (28’st Pavone), Santaniello (1’st Leonetti), Sartore (12’st Di Nunzio). All: Caneo. A disp: Abagnale, Colantuono, Giofré, Zanoni, Longo, Palmucci, Iglio.

ARBITRO: Andrea Calzavara di Varese.

RETI: 18’pt Santaniello, 8’st Giannone r, 27’st Leonetti, 37’st Caon.

NOTE: ammoniti Tascone, Buono, Perina, Lorenzini, Buglio, Mbende. Espulso Mbende al 46’st per somma di ammonizioni.