Montenegro – Turista fa parasailing ma qualcosa va storto a 50 metri di altezza e precipita in mare: morta sul colpo

Quella che era una vacanza da sogno, tanto desiderata in passato ma finalmente realtà, si è trasformata in una tragedia per una giovane donna. La ragazza stava soggiornando nella città costiera montenegrina di Budva, e mentre era in spiaggia, ieri mattina, martedì 27 maggio 2025, aveva deciso di provare il parasailing. Quest’attività, poco adatta ai deboli di cuore e a chi soffre di vertigini, consiste nel farsi trainare e sollevare, a diversi metri sopra il livello del mare, da una vera e propria mongolfiera. Secondo le attuali informazioni, durante il volo la donna si sarebbe staccata dal cavo di sicurezza per cause ancora da chiarire e sarebbe caduta in mare da un’altezza di oltre 50 metri. Testimoni oculari hanno riferito che la vittima è stata trasportata in barca al porto turistico della città subito dopo la caduta. Tuttavia, la squadra di soccorso arrivata sul posto ha potuto solo confermare la morte della donna. Dopo la tragedia è stata aperta un’inchiesta sulla morte della giovane. “Stiamo lavorando per chiarire tutte le circostanze dell’incidente”, ha affermato un portavoce della polizia. Secondo le prime informazioni, la vittima è presumibilmente una cittadina straniera. L’identità della vittima non è stata ancora resa nota. L’incidente solleva ancora una volta interrogativi sulla sicurezza di questo sport estremo. Un incidente durante il parasailing, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, può accadere in vari modi, come la rottura della fune, un colpo di vento improvviso o malfunzionamenti del paracadute. In alcuni casi, gli incidenti hanno portato a conseguenze gravi, tra cui la morte.