Monopoli – Turris: 3-1. Le parole di Longo: “Bisogna essere furbi in campo e capire il momento della partita”

Dopo la quarta sconfitta in 5 partite, ai microfoni si presenta il capitano della Turris: Fabio Longo. Ecco le sue parole:

“Il gol preso ci ha tagliato le gambe, è stato un peccato non aver metabolizzato subito.” Ecco come esordisce ai microfoni il capitano della Turris, che poi continua dicendo:” ci abbiamo sperato fino alla fine, abbiamo fatto gol e abbiamo concluso la partita con 4 punte, ma poi con l’espulsione e addirittura un altro infortunio, le cose si sono fatte difficili.”

E sul momento che sta attraversando la squadra, dice:” è un momento negativo, gli episodi ci stanno un po’ penalizzando. Bisogna essere furbi in campo e capire il momento della partita.”