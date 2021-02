Monopoli – Turris: 3-1. Continua la striscia negativa per i corallini

Continua la striscia negativa per la Turris. Perde ancora la squadra allenata da Fabiano, stavolta in casa del Monopoli, e adesso deve iniziare a guardarsi le spalle.

Primo tempo

Al 23′ alla prima occasione la sblocca il Monopoli con Soleri, che di testa raccoglie un cross dalla destra ed insacca.

Al 33′ grandissima occasione per i padroni di casa con Soleri, che dopo una giocata strabiliante si trova a tu per tu con Abagnale, ma l’estremo difensore corallino compie un miracolo e manda in angolo.

Al 39′ ancora Monopoli vicino al raddoppio con Piccinni, che calcia a volo dal limite dell’area ma il pallone è largo.

Al 43′ raddoppio del Monopoli con De Paoli, che sugli sviluppi di una punizione dai 25 metri calcia e realizza il raddoppio.

Secondo tempo

Al 45′ subito la Turris si fa vedere in attacco con Giannone, che calcia dai 18 metri ma colpisce la traversa.

Al 55′ ancora un’occasione per i corallini con Giannone che riceve sul primo palo da un corner dalla destra, ma calcia fuori.

Al 69′ la chiude il Monopoli con Paolucci dopo un errore difensivo della Turris.

Al 74′ accorcia la Turris con Giannone, che realizza su punizione dai 25 metri.

All’80’ Fabiano si divora il gol che avrebbe riaperto la partita, calciando a lato a pochi passi dalla porta.

Al 94′ espulso Da Dalt.

Continua la striscia negativa dei corallini. Gli uomini di Fabiano, oltre ai brutti risultati, mettono in campo prestazioni insufficienti. Toccherà reagire alla Turris, che adesso dovrà anche preoccuparsi di ciò che avviene nelle parti basse della classifica.