Monopoli – Turris: 2-1. Turris sfortunata punita da un’autorete nel recupero, il Monopoli cinico vince in rimonta

Una buona Turris perde contro un fortunato Monopoli. i padroni di casa ,in balìa per tutta la partita del gioco degli uomini di Caneo, riescono in modo rocambolesco a rimontare all’ultimo secondo una partita davvero sfortunata per i corallini.

Primo tempo

Al 12′ Turris pericolosa con Manzi che calcia al volo un pallone vagante al limite dell’area di rigore.

Al 17′ clamorosissimo il gol divorato da Leonetti che dopo aver raccolto un lancio fantastico di Tascone, con un solo tocco salta il difensore e a tu per tu col portiere spara fuori.

Al 21′ ancora pericolosa la Turris, stavolta con Varutti, che calcia da fuori area ma il pallone sfiora il palo.

Secondo tempo

Al 51′ vantaggio della Turris con Pavone, che dopo aver saltato un difensore,si accentra e beffa Loria sul primo palo.

Al 68′ ancora pericolosi gli ospiti, Ghislandi mette un bel cross basso al centro ma non arrivano ad impattare il pallone Longo e Giannone per pochissimi centimetri.

Al 72′ pareggio del Monopoli alla prima occasione. Nunziante perde una palla sanguinosa, la recupera il Monopoli, cross al centro per Grandolfo, miracolo di Perina e Borrelli a porta vuota appoggia in rete.

Al 84′ Turris vicina di nuovo al vantaggio, stavolta con Franco, che su punizione dal limite trova un attentissimo Loria.

Al 85′ si salva ancora il Monopoli con Borrelli che salva sulla linea di porta dopo un colpo di testa di Longo.

Al 93′ rimonta del Monopoli. Autogol di Sbraga che colpisce male il pallone sugli sviluppi di un cross dalla destra e beffa Perina.

Non può nulla la Turris contro la fortuna del Monopoli che si prende partita e secondo posto.

I corallini creano tanto, ma trovano grandi parate del portiere di casa e salvataggi sulla linea che gli impediscono di portare a casa i 3 punti.

Domenica al Liguori gli uomini di Caneo affronteranno il Catania per riscattare questa bruciante sconfitta.