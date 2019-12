Moneta da 2 euro dedicata all’80° Anniversario della fondazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Nell’ambito delle iniziative di commemorazione dell’80° Anniversario della fondazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, è stata richiesta ed accordata dalle Autorità competenti, con Decreto 13 novembre 2019, Gazzetta Ufficiale del 19 novembre 2019, l’opportunità di celebrare questo evento significativo per il Corpo mediante l’emissione di una moneta da 2 euro a circolazione ordinaria, millesimo 2020. in versione proof e fior di conio.

La presentazione ufficiale della moneta è prevista per il prossimo 15 gennaio e, dai giorni successivi, sarà possibile acquistare i seguenti prodotti direttamente dal portale ufficiale dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

– moneta celebrativa in versione proof con confezionamento in astuccio con foglietto illustrativo e scatolina in cartoncino;

– moneta celebrativa in versione fior di conio in rotolino di carta da 25 pezzi;

– moneta celebrativa in blister formato carta di credito con confezione a libretto.

Considerata la modesta tiratura della moneta in argomento, per chi fosse interessato, si suggerisce di registrarsi preventivamente al suddetto portale e di procedere all’acquisto nei primi giorni di disponibilità.