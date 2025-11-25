Fonte Ansa

Moldavia – Evacuati abitanti dopo caduta di un drone nella città di Floresti

Gli abitanti dell’area della città di Floresti in Moldavia sono stati evacuati dopo la caduta di un drone stanotte durante un massiccio attacco russo sull’Ucraina. Lo afferma la polizia moldava.

Caccia della Nato sono intanto stati fatti decollare in Romania per proteggere il suo spazio aereo dopo che almeno un drone russo ha violato lo spazio aereo rumeno vicino al confine con l’Ucraina, ha riferito il ministero della Difesa rumeno.