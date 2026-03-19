Modena – Sventato assalto a portavalori: 14 arresti

Un assalto a un furgone portavalori è stato sventato grazie all’intervento dei poliziotti del Servizio centrale operativo, delle Squadra mobili di Chieti e Modena, con il supporto degli agenti del Nocs e di un elicottero della Polizia di Stato, che hanno arrestato 14 persone.

Una complessa operazione di Polizia giudiziaria avvenuta nel comune di Vignola, nelle campagne modenesi, dove il gruppo criminale aveva stabilito il suo quartier generale.

Durante l’irruzione sono stati sequestrate armi automatiche, tra cui quattro Ak 47, tre secchi di chiodi a punta per bloccare il transito di veicoli, taniche di benzina oltre a un jammer per inibire le comunicazioni durante l’assalto, un autoarticolato per il trasporto dell’attrezzatura e quattro automobili di grossa cilindrata.