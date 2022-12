Domenica 18 dicembre il Sottosegretario agli Affari Esteri e alla Cooperazione Internazionale, Maria Tripodi, su delega del Vice Presidente del Consiglio e Ministro per gli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, ha inaugurato il concerto del Teatro di San Carlo di Napoli presso l’Auditorium Rudolfinum di Praga, organizzato dalla Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale della Farnesina quale evento conclusivo per le celebrazioni dei 100 anni della fondazione a Praga del primo Istituto Italiano di Cultura.

“Celebriamo un secolo di diplomazia culturale italiana, nel corso del quale, grazie alla rete diplomatico-consolare e agli Istituti Italiani di Cultura, si sono diffusi nei cinque continenti i valori fondanti dell’identità italiana, nell’ottica di un costante scambio e dialogo con i partner internazionali.” – ha detto il sottosegretario- “Agli Istituti Italiani di Cultura nel mondo affidiamo il compito di farsi avamposti della lingua e della cultura italiane, luoghi di incontro e confronto tra la nostra cultura e quella del Paese ospitante, in grado di comunicare un’immagine aggiornata dell’Italia e di raccontare la ricchezza e profondità della nostra cultura nei suoi molteplici aspetti. Si tratta di mettere in luce le nostre numerose eccellenze, com’è il caso questa sera dell’opera e del canto lirico, con uno sguardo rivolto anche alla promozione delle giovani generazioni del nostro Paese.“

Nel corso della sua visita a Praga, il Sottosegretario ha avuto altresì un incontro con Jiri Kozak, Primo Vice Ministro degli Esteri, con cui ha passato in rassegna le eccellenti relazioni bilaterali, in campo politico, economico e culturale. Il sottosegretario Tripodi ha quindi illustrato al Ministro Kozak la candidatura di Roma a ospitare EXPO 2030.