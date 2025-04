Milano – Rapine in strada e riciclaggio, 50 arresti

A Milano i poliziotti della Squadra mobile e delle Sezioni investigative dei commissariati del capoluogo lombardo hanno eseguito 50 provvedimenti restrittivi nei confronti di 9 persone per associazione per delinquere, ricettazione e riciclaggio mentre, per le altre 41, per rapina.

L’operazione si è concentrata sul fenomeno delle rapine e dei furti con strappo commessi da giovani ragazzi, in gran parte minorenni, specializzati nel rubare oggetti in oro e in particolare collane.

Le indagini degli agenti, attraverso la visione dei sistemi di videosorveglianza dei luoghi dove sono stati commessi i crimini, hanno permesso di individuare gli autori di 25 rapine e di scoprire chi si occupava della ricettazione dei preziosi rubati.

Ricettazione che avveniva in una casa popolare nel quartiere San Siro, occupata abusivamente da una famiglia di sette persone, che accoglieva in qualsiasi orario i rapinatori.

L’oro raccolto veniva poi periodicamente trasportato in Romania per essere riciclato.