Milano – Fuga di gas letale, muore 21enne di Pompei. Grave 24enne di Torre del Greco

Un 21enne di Pompei, P. C., è morto a causa di una intossicazione da monossido di carbonio mentre si trovava all’interno di un residence a Segrate (Milano). In gravi condizioni F. M., l’amico 24enne originario di Torre del Greco che è stato invece trasportato in ospedale. Sul posto i vigili del fuoco del nucleo Nbcr per evitare la diffusione del gas letale. Ancora da capire la dinamica dell’incidente ma si ipotizza una caldaia difettosa.