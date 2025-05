Milano – Arrestato latitante a Malpensa

Un uomo di 45 anni, latitante dal novembre del 2024, è stato arrestato dai poliziotti del Servizio centrale operativo, della Squadra mobile di Palermo e dai militari della Guardia di finanza di Varese, all’aeroporto di Milano Malpensa, appena sbarcato dall’Albania.

L’uomo era scappato all’esecuzione di un mandato d’arresto durante l’operazione “Moby dick”, che aveva portato all’emissione di 43 misure cautelari nei confronti di un’organizzazione criminale specializzata nel traffico di droga e operante in diversi stati europei oltre che a Dubai e Singapore.

Le indagini hanno accertato come l’organizzazione, in cui l’arrestato ricopriva un ruolo di spicco, funzionava come una vera e propria multinazionale del crimine dedita, attraverso un complesso sistema di frodi, al lavaggio dell’Iva intracomunitaria, tanto da cagionare un danno di 600 milioni di euro all’erario.

Il latitante infatti è accusato anche dei reati di frode intracomunitaria e riciclaggio, con l’aggravante del metodo mafioso e camorristico.