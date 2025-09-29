MERET 6: poco impegnato, incolpevole sui gol del Milan. Unica parata seria la respinta con i pugni sul tiro di Saelemaekers. Spettatore
DI LORENZO 6: Soffre un pò in fase difensiva in avvio poi prende bene le misure. Si guadagna il rigore ed il rosso ad Estupinian. Vicino al gol di testa. Incursore
MARIANUCCI 5: non un bell’esordio per lui. Prova l’anticipo a centrocampo su Pulisic che gli scappa via nell’azione dell’1-0. Non impeccabile anche sul 2-0. Rimandato
JUAN JESUS 5,5: Sfortunato nella deviazione sul secondo gol rossonero. Coinvolto anche lui nella fase di sbandamento della difesa. Traballante
GUTIERREZ 6: esordio non facile dopo tanti mesi out per infortunio. Nel complesso non demerita, va vicino al gol con un bel colpo di testa. Spinge molto, autore anche di qualche buona chiusura. Reattivo
POLITANO 6: prova sempre a suonare la carica con le sue scorribande, da un suo cross nasce l’azione del rigore. Vivace (Dal 77’ LANG s.v.)
LOBOTKA 6,5: non perde mai la lucidità, fa anche tanto lavoro sporco in mediana. Bello il duello con Modric. Carico (Dal 90’ Gilmour s.v.)
ANGUISSA 5,5: luci e ombre per lui. Troppo molle in mediana nella prima parte di gara, nella ripresa più vigoroso anche negli inserimenti. Opaco
McTOMINAY 5,5: meno incisivo del solito, prova il tiro da fuori senza fortuna. Trova pochi spazi per inserirsi come sa fare. Imbottigliato (Dal 72’ NERES 6,5: ottimo impatto sulla gara, entra con convinzione. Scheggia il palo con un gran tiro da fuori. Scossa)
DE BRUYNE 6: un pò lezioso e poco incisivo nella manovra, da lui ci si aspetta sempre qualcosa in più. Ha comunque il merito di trasformare il penalty che riapre la gara. Esce arrabbiato. Furioso (Dal 72’ ELMAS 5,5: non incide più di tanto. Invisibile)
HOJLUND 5: ottiene pochi palloni giocabili, prova ad attaccare la profondità ma si vede poco. Quasi mai nel vivo del gioco. Fumoso (Dal 72’ LUCCA 5: anche lui si rende poco pericoloso, aggiunge poco o niente alla squadra. Inefficace)
