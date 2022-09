Milan – Napoli 1-2, le pagelle: Simeone decisivo, Kvara imprendibile

MERET 7: nel primo tempo grandissima parata su Giroud, è poi autore di altri due ottimi interventi. Non ha colpe sul gol subito. Gatto

DI LORENZO 6,5: nessuna sbavatura particolare, tiene botta al cospetto di un cliente difficile come Hernandez. Si propone in avanti con personalità. Efficace

RRAHMANI 7 : sbroglia molte situazioni pericolose arrivando su ogni pallone. Sempre puntuale e preciso nelle chiusure. Non bada all’estetica quando c’è da spazzare via la palla. Invalicabile

KIM 6,5: respinge tanti palloni nell’area di rigore. Se la cava bene nel duello fisico con Giruod, esente da colpe sulla rete del francese. Tignoso

MARIO RUI 7: getta il cuore oltre l’ostacolo nelle fasi di maggiore sofferenza, vince molti duelli fisici. Spinge tanto e nella ripresa confeziona un assist perfetto per Simeone che regala tre punti pesantissimi. Ispirato (dal 91′ OLIVERA s.v.)

ANGUISSA 6,5: dopo un primo tempo in cui soffre l’intensità rossonera cresce col passare dei minuti. Quando trova maggiori spazi sale in cattedra risultando importante in entrambe le fasi. Poliedrico

LOBOTKA 7: anche lui cresce alla distanza e quando gli azzurri alzano i giri del motore fa girare la squadra con la solita maestria. Gioca sempre in verticale dominando negli spazi larghi. Calamita

ZIELINSKI 6,5: meno brillante ed incisivo rispetto alle precedenti uscite ma partecipa attivamente alla manovra. Si inserisce spesso tra le linee. Sgusciante (dall’87’ NDOMBELE s.v.)

POLITANO 6,5: non riesce a rendersi molto pericoloso ma copre un’ampia porzione di campo. Ha il merito di trasformare il rigore in una fase molto delicata del match. Prezioso (dal 66′ ZERBIN 5,5: non ha un grande impatto sulla gara. Si fa prendere in mezzo sul cross radente per Hernandez. Ha anche la palla dell’1-3 ma Maignan si fa trovare pronto. Arruffone)

RASPADORI 5,5: gli arrivano pochissimi palloni, viene preso puntualmente in mezzo dai due centrali. Poco nel vivo della manovra, finisce per abbassarsi troppo. Nascosto (dal 66′ SIMEONE 7: maggiore presenza in area e grande lotta con i centrali rossoneri. Decide il match con una bella torsione di testa che trafigge Maignan. Decisivo)

KVARA 7 – Una spina nel fianco per gli avversari che spesso devono ricorrere al fallo per fermarlo. Fa ammonire Kjaer e Calabria, si guadagna il rigore dell’1-0 con una delle sue incursioni micidiali. Imprendibile (dall’87’ ELMAS s.v.)