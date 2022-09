Milan – Napoli 1-2, Domenichini: ‘Vittoria di carattere, abbiamo saputo lottare fino alla fine’

“E’ stata una vittoria importante e di carattere”. Marco Domenichini, vice allenatore di Spalletti, commenta così il successo di San Siro.

“All’inizio abbiamo un po’ sofferto ma abbiamo saputo tenere il campo e lottare fino alla fine. La squadra ha dimostrato unione, personalità e mentalità giusta per essere a questi livelli di prestazione“.

“Il Milan ha giocato una gran partita e i risultati spesso sono figli degli episodi. Poteva anche finire in pareggio ma siamo stati premiati per la nostra ricerca della manovra sempre come vuole Spalletti in ogni gara“.

“Dopo aver subito il pareggio ci siamo ricompattati e siamo tornati a manovrare la palla con ordine. Abbiamo dimostrato carattere e voglia di prevalere sempre. Sono caratteristiche di questi ragazzi che cercano sempre di migliorare attraverso il lavoro”.

“Il successo premia l’impegno e la mentalità. Bisogna proseguire così andando a perfezionare ogni dettaglio gara dopo gara“.