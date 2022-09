Milan – Napoli: 1-2. Azzurri micidiali, Kvara fa impazzire la difesa rossonera, Politano e Simeone ammutoliscono San Siro

Finisce 2-1 per gli azzurri di Spalletti, grazie alle reti di Politano e Simeone, intervallati dal momentaneo pareggio di Giroud. Partita bella e combattuta sin dalle prime battute, con le squadre che scendono in campo per i tre punti. Più Milan nel primo tempo, con Meret saracinesca su Giroud. Nella ripresa gli azzurri vengono fuori, in particolare con Kvara e Lobotka, che mettono in crisi l’intera retroguardia rossonera. Ed è proprio da una giocata del georgiano che arriva il rigore trasformato da Politano, che al 55′ la mette alle spalle di Maignan dagli 11 metri. Al 69′ arriva l’1-1: Theo Hernandez supera Zerbin e la mette in mezzo per Giroud, che stavolta non sbaglia. Al 78′ il gol partita: Simeone dà avvio ad un’azione che si conclude con un cross perfetto di Mario Rui proprio per la testa del Cholito, che la mette alle spalle del portiere rossonero. Sul finale una traversa di Kalulu nega il pareggio al Milan.

Azzurri primi, che con questa vittoria in trasferta rilanciano le loro quotazioni per la lotta al titolo.

Ora riposo per le Nazionali ed il Torino alla ripresa.

Tabellino

Milan – Napoli: 1-2 (pt 0-0)

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria (1′ st Dest), Kjaer (1′ st Kalulu), Tomori, Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers (21′ st Messias), De Ketelaere (37′ st Adli), Krunic (21′ st Diaz); Giroud. Allenatore: Pioli

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui (45’+1 st Olivera); Anguissa, Lobotka; Politano (21′ st Zerbin), Zielinski (42′ st Elmas), Kvaratskhelia (42′ st Ndombele); Raspadori (21′ st Simeone). Allenatore: Spalletti

Arbitro: Mariani

Marcatori: 10′ st rig. Politano (N), 24′ st Giroud (M), 33′ st Simeone (N)

Ammoniti: Kjaer, Calabria, Krunic, Tomori (M), Rrahmani, Simeone, Zerbin (N)

Foto Pagina FB sscnapoli.it