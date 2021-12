Milan – Napoli: 0-1. Un lampo di Elmas consente al Napoli di sbancare San Siro e raggiungere il secondo posto

Il Napoli batte il Milan per 1-0, nel posticipo della penultima giornata del girone di andata; a decidere il match una rete di testa di Elmas al 5’ del primo tempo, su un perfetto cross da corner dì Zielinski. Gli azzurri trovano subito il vantaggio e controllano bene la partita, senza mai subire le iniziative degli uomini di Pioli. Il primo intervento di Ospina arriva al 49’, con un intervento che manda in angolo un perfetto tiro di Ibrahimovic. Per il resto gli uomini di Spalletti controllano bene la gara, senza subire nulla, fino al 90’, quando Kessie la mette dentro, ma al VAR viene rilevato un fuorigioco di Giroud, che porta Massa ad annullare la rete. Prestazione collettiva di alto livello per gli azzurri; su tutti Zielinski, Juan Jesus, Anguissa e Lobotka. La vittoria di stasera consente al Napoli di raggiungere il secondo posto, a pari punti proprio con il Milan, a quattro lunghezze dall’Inter, ufficialmente campione di inverno.

Tabellino

Milan- Napoli: 0-1 (pt 0-1)

MILAN: Maignan; Florenzi (86′ Kalulu), Tomori, Romagnoli, Ballo-Toure, Tonali (78′ Bennacer), Kessie, Messias (79′ Castillejo), Brahim (63′ Giroud), Krunic (63′ Saelamaekers), Ibrahimovic. All. Pioli.

NAPOLI: Ospina; Malcuit, Juan Jesus, Rrahmani, Di Lorenzo, Demme (54′ Lobotka), Anguissa, Lozano (77′ Politano), Zielinski (77′ Ounas), Elmas (86′ Ghoulam), Petagna (78′ Mertens). All. Spalletti.

Arbitro: Massa di Imperia

Marcatori: 5′ E. Elmas

Note: ammoniti Di Lorenzo, Malcuit

foto sscnapoli pagina FB