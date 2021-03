Milan-Napoli: 0-1. Politano lancia il Napoli in zona Champions! Azzurri ora quinti a 2 punti dall’Atalanta

Il Napoli batte il Milan per 1-0 grazie ad una reti di Politano, che al 49° trasforma in oro un contropiede ben avviato da Hysaj ed orchestrato magistralmente da Zielinki, che mette Politano davanti a Donnarumma: destro a incrociare e palla in rete. Partita ben giocata dagli uomini di Gattuso, che controllano la gara per tutti e 90 minuti, senza mai rischiare. Anzi sono proprio gli azzurri che possono recriminare un punteggio più rotondo: solo un miracolo di Donnarumma al 16° del primo tempo, gli nega la gioia del vantaggio. Nella ripresa vanno vicino alla rete anche Fabian (al 58° miracolo di Donnarumma) ed Osimhen, con una girata al 93° di poco al lato. Tanta qualità messa in campo dal Napoli, con Zielinski, Demme, Insigne e Politano sontuosi. Non al 100% ancora Mertens. La vittoria di oggi consente al Napoli di raggiungere la Roma a 50 punti al quinto posto, con una gara in meno e lo scontro diretto di domenica. Brivido all’88°, quando Pasqua viene richiamato al Var per un tocco di Bakayoko su Theo Hernandez in area: l’episodio viene considerato regolare, nonostante tocco sconsiderato del centrocampista azzurro. Unico neo il giallo a Di Lorenzo che lo costringerà a saltare la gara dell’Olimpico.

Tabellino

Milan-Napoli: 0-1 (pt 0-0)

Napoli: Ospina, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj, Fabian Ruiz, Demme (80′ Bakayoko), Politano (80′ Mario Rui), Zielinski (75′ Elmas), Insigne, Mertens (59′ Osimehn). A disp.Meret, Contini, Zedadka, Cioffi, Costanzo, Lobotka. All.Gennaro Gattuso

Milan: Donnarumma, Dalot, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez, Tonali, Kessie (67′ Meite), Castillejo (60′ Saelemaekers), Calhanoglu (60′ Diaz), Krunic (60′ Rebic), Leao (79′ Hauge). All. Stefano Pioli

Arbitro: Pasqua di Tivoli

Marcatori: 49′ M. Politano

Note: ammoniti Maksimovic, Di Lorenzo, Theo Hernandez