Milan – Napoli 0-1, le pagelle: Politano decisivo, Zielinski tagliente. Bene mediani e centrali difensivi

OSPINA 6,5: bravo in avvio in chiusura si Leao, reattivo sul colpo di testa di Rebic nella ripresa. Sempre preciso con i piedi. Tentacolare

DI LORENZO 6: bene in entrambe le fasi, soffre un po’ di più nella ripresa le scorribande di Hernandez. Si becca un giallo che gli costa la squalifica. Generoso

KOULIBALY 6,5: concede molto poco a Leao, svetta sulle palle alte sbrogliando diverse situazioni pericolose. Fa valere fisico e centimetri. Possente

MAKSIMOVIC 6,5: non viene condizionato dal giallo preso nel primo tempo disputando una gara attenta e ordinata. Nessuna sbavatura, ottima chiusura nel finale. Solido

HYSAJ 6,5: non rischia nulla in fase difensiva, a differenza del solito spinge molto con un paio di discese travolgenti. Disinvolto

DEMME 6,5: detta i tempi in mediana mantenendo alto il baricentro fin dal primo minuto. Gioca di posizione disputando un ottimo primo tempo. Più schiacciato nella ripresa ma sempre lucido. Fulcro (dall’80’ BAKAYOKO s.v.)

FABIAN RUIZ 6,5: si combina bene con Demme alimentando possesso palla e gioco propositivo. Va vicino al gol, si sacrifica nel secondo tempo quando il Milan preme. Arrembante

POLITANO 7: copre tutta la fascia puntando sempre l’uomo con estrema facilità di corsa. Sigla il gol vittoria con un colpo in buca d’angolo incrementando il suo bottino di tutto rispetto. Tanto lavoro anche in ripiegamento. Decisivo (dall’80’ MARIO RUI s.v.)

ZIELINSKI 7: si conferma tra i più in forma. Va vicino al gol per due volte nel primo tempo, trova il corridoio che lancia in porta Politano. Crea sempre scompiglio. Tagliente (dal 75′ ELMAS s.v.)

INSIGNE 6,5: meno preciso del solito sotto porta ma sempre presente nel guidare la manovra offensiva. Tocca tanti palloni, non si risparmia mai. Indomito

MERTENS 5,5: anche stavolta non convince. Fatica a dialogare con i compagni, si rende poco pericoloso. Non ancora al meglio. Spento (dal 59′ OSIMHEN 6: buon impatto sul match, dà profondità alla squadra e lavora bene il pallone aprendo spazi importanti. Sfiora il gol con una bella girata. Gazzella)