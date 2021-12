Milan – Napoli 0-1, le pagelle: Elmas decisivo, Rrahmani e Juan Jesus insuperabili

OSPINA 6,5: una bella parata su Ibrahimovic, tante uscite importanti sulle palle alte. Guida la difesa con personalità. Comandante

MALCUIT 6,5: si propone spesso arrivando con facilità sul fondo. Bene anche in fase difensiva, non fa rimpiangere Mario Rui. Pronto

JUAN JESUS 7: innalza insieme a Rrahmani un fortino inespugnabile. Tiene a bada un brutto cliente come Ibrahimovic, pulito e puntuale negli interventi. Diga

RRAHMANI 7: si conferma su livelli altissimi. Diverse chiusure importanti, soprattutto quella su Ibrahimovic nella ripresa. Domina sulle palle alte, tiene benissimo la posizione. Imponente

DI LORENZO 6,5: resta più bloccato dando maggiore spazio a Malcuit. Prezioso nelle diagonali e nel gioco aereo, non si risparmia mai come sempre. Onnipresente

DEMME 5,5: non ruba l’occhio. Lontano dalla sua forma migliore, qualche errore di troppo in fase di costruzione e poco dinamismo. Bloccato (dal 53′ LOBOTKA 6: con lui in campo gli azzurri gestiscono meglio la palla, anche se il baricentro si abbassa troppo nel finale. Ordinato)

ANGUISSA 6: non è ancora il giocatore che ha stupito tutti in questa prima fase di stagione. Rischia su una svirgolata nel finale, fa lavoro sporco senza strafare. Standby

LOZANO 6: da premiare per impegno e vivacità. Prova sempre a saltare l’uomo anche se gli manca l’istinto killer che lo ha contraddistinto nello scorso campionato. Molla (dal 77′ POLITANO s.v.)

ZIELINSKI 6,5: suo il cross per il gol di Elmas, fondamentale in entrambe le fasi di gioco. È tornato ormai sui suoi livelli. Ispirato (dal 77′ OUNAS s.v.)

ELMAS 7: sigla il gol vittoria in avvio con un bel colpo di testa. Prova sempre ad inserirsi e mantenere alta la squadra. Si sacrifica anche in fase di non possesso. Decisivo (dall’85’ GHOULAM s.v.)

PETAGNA 6: tanto movimento, sponde e presenza fisica importante lì davanti. Spreca una ghiotta occasione, quando esce il Napoli si schiaccia pericolosamente. Pivot (dal 77′ MERTENS s.v.)