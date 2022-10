Migranti, nuova tragedia sulla rotta della disperazione: esplosione su un barcone, morti due bambini, dispersa una donna

Nella mattinata odierna la Guardia Costiera di Lampedusa ha ricevuto da un motopesca tunisino una segnalazione riguardante una imbarcazione in difficoltà in area di responsabilità SAR maltese, in prossimità dei limiti dell’area SAR italiana.

In accordo con le Autorità maltesi – che hanno coordinato l’invio di mezzi – una motovedetta della Guardia Costiera di Lampedusa è stata inviata sul posto e ha recuperato 38 migranti, parte dei quali già soccorsi dal peschereccio, tra cui anche i corpi privi di vita di due minori.

Il motopesca tunisino, intervenuto per primo in soccorso, ha riferito di un’esplosione avvenuta a bordo del barchino.

I migranti soccorsi sono giunti a Lampedusa mentre, al momento, risulterebbe dispersa ancora una donna. Un aereo ed una motovedetta della Guardia Costiera sono impegnati nelle operazioni di ricerca.