Fonte sportellodeidiritti.org

Migranti – Nuova tragedia con almeno 49 morti in un naufragio al largo delle coste africane

Un’altra tragedia del mare scuote le nostre coscienze. Almeno 49 persone sono morte in un nuovo naufragio nella notte tra mercoledì e venerdì, secondo le autorità. Ne mancano altre cento nell’affondamento di un’imbarcazione che trasportava migranti al largo della costa della Mauritania. Circa altre 100 risultano disperse, hanno riferito venerdì le autorità. L’imbarcazione si è capovolta nella notte tra martedì e mercoledì nelle acque al largo del Paese nord-occidentale africano. Una pattuglia della Guardia Costiera mauritana è riuscita a salvare 17 persone e finora sono stati recuperati e sepolti 49 corpi, ha dichiarato un alto funzionario. Secondo la guardia costiera, a bordo dell’imbarcazione c’erano persone provenienti dal Senegal e dal Gambia. Secondo quanto riferito, l’incidente è avvenuto quando i migranti a bordo dell’imbarcazione hanno visto le luci di un insediamento a circa 80 chilometri a nord della capitale mauritana, Nouakchott, e si sono spostati su un lato dell’imbarcazione. Secondo i passeggeri sopravvissuti, l’imbarcazione era salpata dal Gambia una settimana prima. Negli ultimi mesi, numerose persone sono arrivate in Mauritania, situata sulla costa atlantica, nella speranza di raggiungere l’Europa. Negli ultimi anni, migliaia di migranti sono morti nel tentativo di raggiungere le Isole Canarie spagnole in barca dall’Africa. Ancora poveri migranti vittime dell’ennesima tragedia del mare, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, colpevoli solo di aver tentato l’ennesimo viaggio della speranza alla ricerca di un futuro migliore. Le tratte illegali di migranti continuano a togliere vite nel mare. Come quella di queste ore dove la pericolosa traversata di poche miglia nautiche, è costata la vita a migranti e rifugiati che cercano di raggiungere l’Europa a bordo d’imbarcazioni di fortuna per fuggire da guerre e miseria. “Fino a quando continueranno i viaggi nei barconi, queste tragedie saranno inevitabili”.