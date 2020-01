Migranti – Dialogo sui flussi migratori tra Italia e Germania

Si è tenuta oggi alla Farnesina la periodica sessione del dialogo migratorio tra Italia e Germania, strumento chiave della cooperazione tra Roma e Berlino. Le due delegazioni, di cui hanno fatto parte, per entrambi i lati, funzionari degli Esteri, dell’Interno e degli Uffici dei Capi di Governo, hanno confrontato le rispettive iniziative in materia di dimensione esterna delle migrazioni, con particolare riguardo alla collaborazione con i Paesi africani.

Speciale rilevanza è stata attribuita alla situazione umanitaria in Libia e all’impegno congiunto ad un maggior sostegno a UNHCR e OIM a beneficio di rifugiati, migranti, sfollati e comunità libiche. Le delegazioni hanno poi discusso le rispettive visioni sui principali temi migratori in discussione a Bruxelles, concordando un più stretto coordinamento affinchè il nuovo Patto su Migrazione e Asilo rifletta adeguatamente le priorità italiane e tedesche e il prossimo bilancio dell’Unione Europea contenga sufficienti risorse per affrontare il fenomeno migratorio.