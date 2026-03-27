Meta di Sorrento – “Volevo solo fare una passeggiata” ma la targa è incartata. Carabinieri denunciano una donna che non riesce nella furbata

I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Sorrento hanno denunciato per soppressione, distruzione e occultamento di atti veri una donna 47enne, residente nella zona.

Con l’arrivo della bella stagione cresce la voglia di uscire e passeggiare per le vie della costiera Sorrentina.

Per le vie del centro cittadino persone e turisti camminano e si godono il caldo sole primaverile, mentre chi vive nei dintorni sceglie di spostarsi in auto per raggiungere la zona.

Ed è proprio questo, forse, che ha spinto una donna 47enne di Meta a prendere l’auto dal garage e partire.

Tra le vie di Meta anche i carabinieri che notano in lontananza una Fiat 500 bianca con al volante una donna. L’auto sta tornando verosimilmente da Vico Equense. Una scena apparentemente ordinaria, quasi da cartolina, per chi frequenta quelle zone.

C’è qualcosa di strano però. I miliari provano ad avvicinarsi ma alla vista della gazzella la donna svolta e imbocca vicolo del Mulino.

Poco dopo si ferma, la donna scende, è imbarazzata. Prova a giustificarsi ma i carabinieri si dirigono verso le targhe. Le guardano ma al posto dei numeri e delle lettere c’erano immagini di prodotto caseari o di salumi con le offerte del momento. La donna le aveva coperte con dei volantini di un noto supermercato.

“Volevo solo fare una passeggiata” dichiarerà. Il suo obiettivo era di eludere i controlli elettronici dei lettori targhe presenti in costiera e, di conseguenza, l’arrivo delle multe a casa.

L’auto è risultata senza assicurazione, revisione e carta di circolazione. Il mezzo è stato sequestrato. La donna denunciata.