Meta di Sorrento – Trovati in possesso di droga, fermati due giovani

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato di Sorrento, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno controllato due uomini e una donna nella stazione della Circumvesuviana di Meta di Sorrento.

I poliziotti, che durante il controllo sono stati ingiuriati dalla donna, hanno rinvenuto in uno zaino in possesso dei due ragazzi 4 panetti del peso di circa 400 grammi di hashish e un involucro contenente 5 grammi circa di marijuana.

D. D’E., 19enne di Vico Equense con precedenti di polizia, e C.M., 19enne napoletano, sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, mentre la donna, una 24enne napoletana, è stata denunciata per oltraggio a Pubblico Ufficiale.