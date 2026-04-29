Meta di Sorrento – Quasi un chilo di droga e soldi nascosti nel pianoforte, arrestato 23enne insospettabile

Meta di Sorrento. Il traffico del primo pomeriggio affolla le strade della costiera. La gazzella dei carabinieri è tra le macchine in coda quando uno scooter di grossa cilindrata con in sella un ragazzo sfreccia tra le macchine in coda.

Va raggiunto. I militari intimano l’alt e pochi metri dopo lo scooter si ferma. Alla guida c’è il 23enne. E’ incensurato ma particolarmente agitato, parte il controllo.

Nel vano sottosella 2 cilindri in cartone con all’interno 206 grammi circa di hashish. Addosso 460 euro.

Il 23enne continua ad essere nervoso, non riesce a stare fermo e i carabinieri vogliono andare a fondo. Va perquisita l’abitazione.

E’ un appartamento in una delle vie residenziali di Castellammare di Stabia.

All’interno tutto sembra apparentemente normale poi la scoperta. Nella sua stanza, sulla scrivania, un bilancino di precisone ancora sporco con accanto una borsa. Nelle tasche 25 dosi di hashish, 25 dosi di marijuana, un coltello multiuso sporco di droga e vario materiale per il confezionamento. C’è anche un pianoforte nella camera e sopra 1365 euro circa e sullo sgabello altri 3100 euro, tutti ritenuti provento dell’attività illecita.

Perquisito anche il garage di pertinenza dove sulla sella di un altro scooter, all’interno di una borsa, c’erano altri 166 grammi circa di marijuana, 413 grammi circa di hashish, 2 coltelli sporchi di stupefacente e diverso materiale per il confezionamento.

Arrestato, il 23enne è ora in carcere in attesa di giudizio.